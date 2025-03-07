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08:59, 7 марта 2025Мир

В МИД России прокомментировали перезагрузку отношений с США

Захарова: В вопросе перезагрузки отношений РФ будет ориентироваться на шаги США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Россия будет ориентироваться на дела и шаги Вашингтона в вопросе перезагрузки отношений с США. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Мне кажется, нужно смотреть с реализмом, что мы и делаем. Есть контакты, они прорабатываются, отрабатываются», — сказала она.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, существует пониманием, что российско-американские отношения необходимо восстанавливать.

Ранее Захарова заявила, что Россия не обсуждает с США вопрос снятия западных санкций, поскольку не Москва их изначально вводила. Дипломат подчеркнула, что Москва предупреждала о последующем за рестрикциями негативном эффекте в первую очередь на тех, кто их ввел.

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