В МИД России прокомментировали перезагрузку отношений с США

Захарова: В вопросе перезагрузки отношений РФ будет ориентироваться на шаги США

Россия будет ориентироваться на дела и шаги Вашингтона в вопросе перезагрузки отношений с США. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Мне кажется, нужно смотреть с реализмом, что мы и делаем. Есть контакты, они прорабатываются, отрабатываются», — сказала она.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, существует пониманием, что российско-американские отношения необходимо восстанавливать.

Ранее Захарова заявила, что Россия не обсуждает с США вопрос снятия западных санкций, поскольку не Москва их изначально вводила. Дипломат подчеркнула, что Москва предупреждала о последующем за рестрикциями негативном эффекте в первую очередь на тех, кто их ввел.