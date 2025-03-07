В офисе Зеленского раскрыли объем помощи США Украине

Советник главы офиса Зеленского Подоляк: США оказали помощь Украине на $114 млрд

С начала боевых действий на Украине власти США оказали финансовую помощь Киеву на общую сумму 114 миллиардов долларов. Суммарный размер поддержки раскрыл советник главы офиса президента республики Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Его слова приводит французский журнал Le Point.

Он назвал ложной информацию, что суммарный размер поддержки Соединенных Штатов Украине с конца февраля 2022 года составил 300-500 миллиардов долларов. Об этом, в частности, ранее неоднократно заявлял глава Белого Дома. «Общая сумма американской помощи Украине составляет 114 миллиардов долларов, не 300 и не 500 миллиардов», — резюмировал Подоляк.

Подавляющая часть финансовой поддержки США, добавил он, пришлась на военный сектор. Поставки вооружений из этой страны на Украину Подоляк оценил в две трети от суммарной помощи Вашингтона. «Две трети от этой суммы (114 миллиардов долларов — прим. «Ленты.ру») получили американские оборонные компании», — заключил Подоляк.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что за 2,5 года с начала боевых действий власти республики получили от западных союзников в общей сложности более 100 миллиардов долларов финансовой помощи. Он посетовал, что, несмотря на внушительный объем поддержки, Киеву необходимо привлечь еще больше дотаций от стран G7 («Большой семерки»). Это необходимо для покрытия растущего дефицита государственного бюджета, заключил глава правительства.