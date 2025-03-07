В разведке США назвали массовые увольнения «выстрелом в голову, а не ногу»

WP: Массовые увольнения в разведке США являются выстрелом в голову, а не ногу

Массовые увольнения в разведывательных ведомствах США затруднят сбор разведданных о Китае, России, Иране, а также о потенциальных угрозах со стороны террористических группировок. Это является «выстрелом в голову», пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников.

«Мы стреляем себе в голову, а не в ногу... Мы закладываем свое будущее», — отметил бывший высокопоставленный сотрудник разведки, который обучает молодых и начинающих разведчиков.

Авторы материала, пообщавшиеся с сотрудниками разведки, которые говорили на условиях анонимности, рассказали, что сокращения рабочих мест и часто противоречивые инструкции для работников «выбили из колеи» десятки тысяч американских разведчиков.

Поскольку работа разведывательного сообщества обычно скрыта от внимания общественности, действия новой американской администрации были не такими очевидными, как в других министерствах или агентствах. Кроме того, последствия принятых в последнее время решений не были такими радикальными, как, например, в случае Агентства США по международному развитию (USAID), которое фактически было распущено.

Ранее бывшие сотрудники американской разведки заявили, что администрация президента США Дональда Трампа может поделиться с Москвой некоторой конфиденциальной информацией. Кроме того, экс-сотрудники разведки США рассказали об обеспокоенности тем, что администрация Трампа может сократить сбор разведывательной информации против России, поскольку Вашингтон больше не рассматривает Москву как главную угрозу.