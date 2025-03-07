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16:50, 7 марта 2025Силовые структуры

В российском регионе осудили бывшего директора центра закупок в сфере здравоохранения

Во Владимирской области осудили экс-директора центра закупок в здравоохранении
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Во Владимирской области осудили экс-директора центра закупок в здравоохранении. Об этом «Ленте.ру» рассказала старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России Евгения Горина.

Она осуждена по статье 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.

По данным следствия, в 2021 году обвиняемая с целью освоения федеральных бюджетных средств в рамках проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» организовала закупку препарата, который в большом количестве находился на складе и расходовался очень медленно. В результате этого препарат в количестве шести тысяч упаковок на сумму более 19 миллионов рублей оказался невостребованным и после истечения срока годности был списан.

В ходе расследования следователями были допрошены сотрудники и руководство учреждения министерства здравоохранения региона и другие свидетели. Проведена выемка документов, обыск на складе, проверены лекарственные препараты и большой объем служебной документации.

Обвиняемая свою вину признала. К дисциплинарной ответственности привлечено более 20 сотрудников. Суд приговорил ее к 1,5 года лишения свободы.

Ранее сообщалось, что раскрыта сумма причиненного задержанной замглавы управления администрации Кубани ущерба.

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