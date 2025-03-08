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14:11, 8 марта 2025Культура

Умер композитор Геннадий Банщиков

На 82-м году жизни умер советский композитор Геннадий Банщиков
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Leonid S. Shtandel / Shutterstock / Fotodom  

Скончался советский композитор Геннадий Банщиков. Об этом говорится в сообществе «Союза композиторов Санкт-Петербурга» во «ВКонтакте».

Банщиков умер на 82-м году жизни после продолжительной болезни. В «Союзе композиторов Санкт-Петербурга» заявили, что информация о дате и месте прощания будет размещена дополнительно. Коллеги Геннадия Банщикова выразили соболезнования родным и близким покойного.

Геннадий Банщиков родился 9 ноября 1943 года в Казани. Учился в Московской консерватории, в 1967 году был принят в Союз композиторов СССР. Композитор и педагог преподавал в Ленинградской консерватории с 1974 года. В 1991 году он получил титул Заслуженного деятеля искусств РСФСР, в 2004 году Банщикова наградили Орденом Дружбы.

Банщиков написал оперы «Осталась легенда», «Любовь и Силин», «Горе от ума», балеты «Вестрис», «Оптимистическая трагедия», «Дама пик» и другие. Также он писал музыку для кинематографа, в том числе для фильмов «Меня ждут на земле», «Миф о Леониде», «Колечко золотое, букет из алых роз».

3 марта на 66-м году жизни умер композитор Адриан Корчинский. Корчинский сочинил музыку к песням таких артистов, как Лариса Долина, Иосиф Кобзон и Ирина Аллегрова.

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