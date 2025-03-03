Умер автор музыки к песням Долиной, Кобзона и Аллегровой

Сочинивший музыку к песням Кобзона композитор Корчинский умер на 66-м году жизни

Композитор Адриан Корчинский, сочинивший музыку к песням таких артистов, как Лариса Долина, Иосиф Кобзон и Ирина Аллегрова, скончался в Москве на 66-м году жизни. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что музыкант умер накануне вечером в своей квартире на Хамовническом Валу. По данным источника, Корчинский сидел за столом вместе с женой и резко потерял сознание. Приехавшие врачи констатировали его смерть. Причиной случившегося стала гипертония, уточняет канал.

Адриан Корчинский являлся членом Союза композиторов России и лауреатом премии ЮНЕСКО. Он был автором музыки к песням многих известных артистов. «Делал музыку для программ на российских телеканалах», — говорится в сообщении.