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10:58, 3 марта 2025Культура

Умер автор музыки к песням Долиной, Кобзона и Аллегровой

Сочинивший музыку к песням Кобзона композитор Корчинский умер на 66-м году жизни
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Dayne Topkin / Unsplash

Композитор Адриан Корчинский, сочинивший музыку к песням таких артистов, как Лариса Долина, Иосиф Кобзон и Ирина Аллегрова, скончался в Москве на 66-м году жизни. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что музыкант умер накануне вечером в своей квартире на Хамовническом Валу. По данным источника, Корчинский сидел за столом вместе с женой и резко потерял сознание. Приехавшие врачи констатировали его смерть. Причиной случившегося стала гипертония, уточняет канал.

Адриан Корчинский являлся членом Союза композиторов России и лауреатом премии ЮНЕСКО. Он был автором музыки к песням многих известных артистов. «Делал музыку для программ на российских телеканалах», — говорится в сообщении.

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