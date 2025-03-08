Блогера Митрошину поместят в изолятор

Блогера Митрошину после допроса в СК доставят в изолятор временного содержания

Блогер Саша Митрошина, которую подозревают в отмывании денег, вышла из отдела Следственного комитета после допроса. Об этом сообщает Telegram-канал «360».

Как сообщает издание, девушку доставят в изолятор временного содержания. Митрошина рассказала следователям, что весь свой доход направляла на оплату штрафов и пени. Известно, что меру пресечения блогеру изберут 10 марта.

Ранее стало известно, что финансовые дела задержанной звезды интернета Александры Митрошиной вел ее новый бойфренд, тренер по йоге Тимур Кошкаров.