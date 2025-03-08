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16:31, 8 марта 2025Силовые структуры

Блогера Митрошину поместят в изолятор

Блогера Митрошину после допроса в СК доставят в изолятор временного содержания
Андрей Шеньшаков

Кадр: Александра Митрошина / YouTube

Блогер Саша Митрошина, которую подозревают в отмывании денег, вышла из отдела Следственного комитета после допроса. Об этом сообщает Telegram-канал «360».

Как сообщает издание, девушку доставят в изолятор временного содержания. Митрошина рассказала следователям, что весь свой доход направляла на оплату штрафов и пени. Известно, что меру пресечения блогеру изберут 10 марта.

Ранее стало известно, что финансовые дела задержанной звезды интернета Александры Митрошиной вел ее новый бойфренд, тренер по йоге Тимур Кошкаров.

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