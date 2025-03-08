Дела задержанной Митрошиной вел ее новый бойфренд

Финансовые дела блогера Митрошиной вел ее бойфренд, тренер по йоге Кошкаров

Финансовые дела блогера Александры Митрошиной вел ее новый бойфренд, тренер по йоге Тимур Кошкаров. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, Кошкаров уволил команду известной блогерши и взял на себя все функции по работе со счетами и отчетностью. Также именно он, как сообщается, смог уговорить ее вернуться в Россию, где она в итоге была задержана. Сейчас в отношении звезды социальных сетей возбуждено уголовное дело о легализации денег.

Известно, что сам Кошкаров покинул страну после начала специальной военной операции (СВО) в 2022 году. Также сообщается, что в России его разыскивали приставы из-за неоплаченных дорожных штрафов.

Ранее стало известно, что блогерша Митрошина перед задержанием пошутила о неуплате налогов.