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14:14, 8 марта 2025Силовые структуры

Дела задержанной Митрошиной вел ее новый бойфренд

Финансовые дела блогера Митрошиной вел ее бойфренд, тренер по йоге Кошкаров
Андрей Шеньшаков

Кадр: @alexandramitroshina

Финансовые дела блогера Александры Митрошиной вел ее новый бойфренд, тренер по йоге Тимур Кошкаров. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, Кошкаров уволил команду известной блогерши и взял на себя все функции по работе со счетами и отчетностью. Также именно он, как сообщается, смог уговорить ее вернуться в Россию, где она в итоге была задержана. Сейчас в отношении звезды социальных сетей возбуждено уголовное дело о легализации денег.

Известно, что сам Кошкаров покинул страну после начала специальной военной операции (СВО) в 2022 году. Также сообщается, что в России его разыскивали приставы из-за неоплаченных дорожных штрафов.

Ранее стало известно, что блогерша Митрошина перед задержанием пошутила о неуплате налогов.

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