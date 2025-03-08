Блогеру Митрошиной предъявили обвинение

СК: Блогеру Митрошиной предъявлено обвинение, она признала вину в полном объеме

Блогеру Александре Митрошиной предъявили обвинение. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета (ГСУ СК) России по Москве в Telegram.

«В ходе проведения следственных действий Александре Митрошиной предъявлено обвинение. Она признала вину в полном объеме», — говорится в заявлении ведомства.

В СК уточнили, что в понедельник, 10 марта, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании Митрошиной меры пресечения.

7 марта стало известно, что Александру Митрошину обвинили в легализации денег в особо крупном размере. Сообщалось, что блогер подозревается в дроблении бизнеса при помощи нескольких ИП, таким образом она уклонилась от уплаты налогов на сумму более 127 миллионов рублей.