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16:41, 8 марта 2025Силовые структуры

Блогеру Митрошиной предъявили обвинение

СК: Блогеру Митрошиной предъявлено обвинение, она признала вину в полном объеме
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Telegram-канал «Столичный СК»

Блогеру Александре Митрошиной предъявили обвинение. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета (ГСУ СК) России по Москве в Telegram.

«В ходе проведения следственных действий Александре Митрошиной предъявлено обвинение. Она признала вину в полном объеме», — говорится в заявлении ведомства.

В СК уточнили, что в понедельник, 10 марта, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании Митрошиной меры пресечения.

7 марта стало известно, что Александру Митрошину обвинили в легализации денег в особо крупном размере. Сообщалось, что блогер подозревается в дроблении бизнеса при помощи нескольких ИП, таким образом она уклонилась от уплаты налогов на сумму более 127 миллионов рублей.

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