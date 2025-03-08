Финансист призвал поторопиться вывести деньги из ряда активов

Финансист Мищенко: Нужно избавиться от корпоративных облигаций низкого качества

Вопреки тому, что капитализация российского фондового рынка растет, нужно как можно быстрее избавиться от ряда активов, пока они не стали убыточными. К этому призвал эксперт Президентской Академии, приглашенный профессор Universidad Torcuato di Tella Вячеслав Мищенко в разговоре с агентством «Прайм».

Так, он рекомендовал вывести деньги из корпоративных облигаций низкого качества. Высокий риск деволтов ставит их будущее под сомнение. Не все компании смогут погасить рекордные 7,5 триллиона рублей по облигациям при ключевой ставке на уровне 21 процент годовых.

Кроме того, по словам финансиста, шаткое положение у бумаг ряда авиакомпаний, собственников торговых комплексов, строительных фирм и представителей угольной промышленности. При высокой долговой нагрузке выручка в этих секторах падает в связи с уходом арендаторов, ростом ставок по кредитам и ипотеке.

Также Мищенко рекомендовал предусмотреть риск обесценивания рублевых активов, если не защитить их от инфляции. Их ценность может упасть на 9-10 процентов.

Ранее стало известно, что более половины россиян (51 процент) считают жилье наилучшим вариантом вложения денег. Другими популярными вариантами инвестирования являются золото и драгоценные камни — 19 процентов и вклады — 16 процентов.