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13:02, 8 марта 2025Спорт

Футболистка «Спартака» забила гол ягодицами

Футболистка «Спартака» Валерия Кузнецова забила гол «Енисею» ягодицами
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Hausstudio / Shutterstock / Fotodom  

Футболистка московского «Спартака» Валерия Кузнецова забила гол в ворота красноярского «Енисея» ягодицами. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча команд в рамках первого тура чемпионата России сезона-2025 прошла в пятницу, 1 марта, и завершилась со счетом 5:1 в пользу красно-белых. Кузнецова отличилась на 78-й минуте, замкнув фланговый прострел Кристины Черкасовой.

В минувшем сезоне «Спартак» в женском первенстве России занял третье место. «Енисей» стал десятым.

В январе польская футболистка петербургского «Зенита» Габриэла Гживиньска рассказала об угрозах на родине из-за выступлений в России. «Все как с цепи сорвались: про меня говорили гадости на телевидении, в прессе, в ĸомментариях писали нецензурные слова, которые я даже не хочу произносить», — отметила спортсменка.

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