Марочко раскрыл положение ВС России в ЛНР

Марочко: Армия РФ продвигается у Надии и Новолюбовки вопреки сопротивлению ВСУ

Российские военнослужащие каждый день продвигаются на 100-150 метров у населенных пунктов Надия и Новолюбовка в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

Уточняется, что успехи есть вопреки сопротивлению Вооруженных сил Украины (ВСУ) и переброску Киевом дополнительных средств на этот участок фронта.

До этого Марочко отмечал, что под контролем ВСУ находится не более 15 процентов Часового Яра.

Также подполковник в отставке сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России улучшили свои позиции в Часовом Яре Донецкой народной республики (ДНР), выровняв линию боевого соприкосновения на севере и юге города.