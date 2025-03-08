На Украине признали болезненность отсутствия поступавших от США данных для ВСУ

ВСУ вынуждены использовать собственные данные для наведения HIMARS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены использовать свои собственные данные для наведения реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS из-за отказа США предоставлять Киеву координаты целей. Болезненность отсутствия информации от Вашингтона признал украинский военный эксперт, специалист в сфере радиотехнологий Сергей Бескрестнов в эфире YouTube-канала «Киев-24».

«Нас отключили от системы, которая предоставляла нам точные координаты, но при этом мы имеем возможность использовать HIMARS (...) на основании наших собственных разведданных: наших спутников, нашей разведки, на основе данных БПЛА», — сказал он.

Однако, по словам эксперта, работу осложняет отсутствие доступа к снимкам аэрокосмической компании Maxar Technologies. Бескрестнов заявил, что специалисты будут искать альтернативу и пользоваться информацией Великобритании, Германии и других партнеров с разведспутниками. Кроме того, подчеркнул он, у ВСУ есть доступ к финским спутникам.

Ранее спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что возобновление военной помощи Украине зависит от готовности Киева к урегулированию конфликта и подписанию сделки по недрам. По его словам, американский лидер ясно дал понять, что на данном этапе речь идет не о полном прекращении военной помощи, а о паузе.

