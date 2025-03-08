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16:49, 8 марта 2025Бывший СССР

На Украине признали болезненность отсутствия поступавших от США данных для ВСУ

ВСУ вынуждены использовать собственные данные для наведения HIMARS
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены использовать свои собственные данные для наведения реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS из-за отказа США предоставлять Киеву координаты целей. Болезненность отсутствия информации от Вашингтона признал украинский военный эксперт, специалист в сфере радиотехнологий Сергей Бескрестнов в эфире YouTube-канала «Киев-24».

«Нас отключили от системы, которая предоставляла нам точные координаты, но при этом мы имеем возможность использовать HIMARS (...) на основании наших собственных разведданных: наших спутников, нашей разведки, на основе данных БПЛА», — сказал он.

Однако, по словам эксперта, работу осложняет отсутствие доступа к снимкам аэрокосмической компании Maxar Technologies. Бескрестнов заявил, что специалисты будут искать альтернативу и пользоваться информацией Великобритании, Германии и других партнеров с разведспутниками. Кроме того, подчеркнул он, у ВСУ есть доступ к финским спутникам.

Ранее спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что возобновление военной помощи Украине зависит от готовности Киева к урегулированию конфликта и подписанию сделки по недрам. По его словам, американский лидер ясно дал понять, что на данном этапе речь идет не о полном прекращении военной помощи, а о паузе.

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