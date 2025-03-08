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23:20, 8 марта 2025Интернет и СМИ

На Западе раскрыли сигнал Трампа украинцам

Венгерский аналитик Кошкович: Трамп призывает украинцев сменить Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что в своих заявлениях президент США Дональд Трамп обращается к украинцам. Об этом эксперт написал в социальной сети Х.

Кошкович раскрыл сигнал Трампа украинцам и отметил, что американский лидер призывает граждан Украины задуматься о выборе нового президента.

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«Дорогие украинцы, президент Трамп говорит вам, чтобы вы избавились от господина Зеленского», — отметил эксперт.

Ранее Трамп заявил, что если Украина не пойдет на переговоры с Россией об урегулировании конфликта, США выйдут из противостояния. «Я должен знать, хочет ли Украина урегулировать конфликт. Если они не хотят урегулирования, мы уходим оттуда», — заявил он.

Президент России Владимир Путин заявлял, что готов к переговорам по урегулированию конфликта на Украине с украинским лидером Владимиром Зеленским, однако считает, что тот не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности.

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