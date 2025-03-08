На Западе заговорили о давлении Трампа на Россию

Hill: Трамп наконец-то начал оказывать хоть и небольшое, но давление на Россию

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп «наконец-то» начал оказывать хоть и небольшое, но давление на Россию. Речь идет об угрозах очередных санкций в адрес Москвы, пишет издание The Hill.

«Президент Трамп заявил, что он рассматривает возможность введения дополнительных санкций и пошлин в отношении России, чтобы попытаться усадить Москву за стол переговоров о прекращении войны на Украине», — написали журналисты.

В материале также указано, что угрозы главы Белого дома в адрес РФ прозвучали за несколько дней до встречи между представителями американской администрации и украинскими чиновниками в Саудовской Аравии.

При этом аналитик Скотт Риттер заявил, что Россия продолжит достигать целей спецоперации несмотря на возможность энергетических санкций со стороны США. До этого глава Белого дома сообщил, что Штаты готовы ввести полномасштабные санкции против России. В частности, он упомянул ограничения в отношении товаров, банковского сектора, а также тарифы и пошлины.

Ранее экономист Кевин Хассетт высказал мнение, что Дональд Трамп рассматривает широкий спектр санкций против России в качестве давления из-за конфликта на Украине.