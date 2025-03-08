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08:00, 8 марта 2025Бывший СССР

Несогласные с Зеленским украинцы ответили на его призыв сменить гражданство

Лебедев: Украинцы из-за выборов готовы сменить гражданство по совету Зеленского
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Carlos Jasso / Reuters

Некоторые украинские граждане, несогласные с позицией президента республики Владимира Зеленского по поводу выборов, ответили на его призыв сменить гражданство. Они сказали, что готовы прислушаться к его совету, слова жителей страны передал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Во время конференции по безопасности в Мюнхене 15 февраля украинский лидер заявил, что граждане республики «не хотят выборов», а всем, кто на них надеется, предложил «выбрать другое гражданство».

В Днепропетровске, Одессе, Николаевской, Харьковской области и в Киеве жители высказались за смену гражданства. По их словам, очень многие украинцы пошли бы на это, лишь бы им открыли выезд из страны.

Ранее депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовы отказаться от своего гражданства ради демобилизации. Он также указал на противоречия в словах Зеленского, поскольку выйти из украинского гражданства нельзя.

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