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07:58, 8 марта 2025Бывший СССР

Пленный ВСУ обвинил командование в отношении к военным как к мясу

Украинский пленный Прогунов: Командование ВСУ относится к военным как к мясу
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Пленный ВСУ Александр Прогунов рассказал, что командование относилось к военным как к мясу. Об сообщает ТАСС.

Прогунов рассказал, что его мобилизовали, когда он поехал на уборку урожая. По его словам, на остановке его поймали сотрудники ТЦК, заломали руки и отвезли в военкомат. После распределения Прогунова отвезли в Сумскую область, а затем — в лесопосадки. Он добавил, что сдался сразу, как ему предложили. Также поступили и несколько других военных.

«[Подгоняли] нас их дроны, свои же, украинские. Считали нас мясом просто, отработкой», — сказал военнопленный, говоря об отношении украинских офицеров к военным.

Ранее другой плененный ВСУ — Владимир Ялин заявил, что солдат украинской 17-й танковой армии завозили в Курскую область группами на бронеавтомобилях американского производства. «Вывезли в какое-то село, я не знаю, как оно даже называется. (...) Выгрузили там, и потом на эти американские машины, как они, "Хамерсы" или как там зовутся такие», — добавил он.

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