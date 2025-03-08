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23:17, 8 марта 2025Россия

Появились предполагаемые кадры с российскими военными в подземной трубе в районе Суджи

Появились предполагаемые кадры с военными ВС РФ в подземной трубе в районе Суджи
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Предполагаемые фото с российскими военными в подземной трубе в районе Суджи опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».

«Процесс операции трубопроводных войск в Курской области», — говорится в публикации.

Еще несколько кадров опубликовал Telegram-канал «ОДШБР „Ветераны’’» с подписью «где-то в России». Другой Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» назвал их фотографиями, «снятыми в ходе подземного прорыва в Суджу». Подтверждения тому, что снимки действительно были сделаны в ходе операции, нет.

Ранее Генштаб Вооруженных сил Украины подтвердил, что российские военные проникли в Суджу через газопровод. Там уточнили, что сводные диверсионно-штурмовые группы «переместились по ветке газопровода с целью закрепиться на окраинах города Суджа». По словам Генштаба, в Курской области сложная обстановка, но она находится «под контролем украинского командования».

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