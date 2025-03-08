Прокуратура разрешила освободить президента Южной Кореи из-под стражи

Прокуратура Южной Кореи решила освободить президента Юн Сок Ёля

В Южной Корее прокуратура решила освободить президента Юн Сок Ёля, арестованного в середине января по обвинению в мятеже. Об этом сообщило местное агентство «Рёнхап».

Как стало известно, прокуроры не стали подавать апелляцию на решение суда, тем самым разрешив освободить Ёля. Глава государства выйдет из изолятора в ближайшее время.

Ранее ордер на арест президента Южной Корее отменил суд. Решение вынесли через 40 суток после ареста политика. По мнению суда, прокуроры нарушили процессуальные нормы, удерживая Ёля под стражей дольше, чем разрешает закон, прежде чем предъявить обвинение.

26 января прокуратура Южной Кореи обвинила действующего президента в мятеже против государственного строя из-за введения в стране военного положения. По версии ведомства, Ёль отправил военных в парламент для срыва голосования об отмене военного положения.