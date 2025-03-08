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07:27, 8 марта 2025Наука и техника

Раскрыта опасность использования общественных зарядных станций

Доцент Максимова: Использование общественных зарядных станций приводит к утечке
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Использование общественных зарядных станций может привести к заражению девайса вредоносным программным обеспечением и утечке информации. Об этом заявила доктор технических наук, доцент, завкафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова в беседе с RT.

Специалист напомнила, что кабель USB, который используется для зарядки, одновременно служит средством передачи данных. По еге словам, хакеры используют это обстоятельство, внедряя специальные микроконтроллеры в общественные зарядные станции — это, в свою очередь, позволяет им скомпрометировать ваше устройство.

Доцент подчеркнула, что даже если гаджет заблокирован, есть уязвимости, позволяющие преступникам взять управление над смартфоном. В таком случае она рекомендовала покупать кабели Type-C, поддерживающие исключительно зарядку.

Ранее директор по продукту Staffcop Даниил Бориславский рассказал, что забытые аккаунты в соцсетях могут стать лазейкой для злоумышленников.

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