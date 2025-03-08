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05:48, 8 марта 2025Мир

Рубио поговорил с главой МИД Украины Сибигой

Рубио в разговоре с Сибигой призвал сделать шаги навстречу миру
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американский госсекретарь Марко Рубио в разговоре с главой МИД Украины указал на необходимость всем сторонам конфликта сделать шаги навстречу устойчивому миру. Об этом информирует Госде, пишет РИА Новости.

«Госсекретарь Марко Рубио сегодня поговорил по телефону с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Секретарь подчеркнул, что президент (США Дональд) Трамп полон решимости как можно скорее положить конец войне», — говорится в заявлении Госдепартамента.

Как заявил Рубио, стороны должны предпринять шаги для обеспечения устойчивого мира.

Ранее в Кремле рассказали, что Россия согласна с заявлением госсекретаря США, что время остановить конфликт на Украине пришло. До этого Рубио заявлял, что Украине не стоит подрывать усилия США по урегулированию конфликта.

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