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07:46, 8 марта 2025Мир

Страны НАТО обвинили в использовании США для продолжения конфликта на Украине

Аналитик Риттер: НАТО использует США для продолжения конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Страны НАТО пытаются использовать Соединенные Штаты, чтобы продолжить конфликт на Украине за счет американцев. Об этом сообщил аналитик Скотт Риттер в соцсети X.

«НАТО должна быть оборонительным альянсом, где все защищают друг друга, но сейчас некоторые стран-члены альянса хотят принять Украину и применить статью 5 о защите, а это приведет к ядерной войне», — отметил эксперт.

По мнению аналитика, предложение главы Франции Эммануэля Макрона о передаче ядерного оружия странам ЕС развязывает руки России и США в наращивании ядерного потенциала. При этом в самом Вашингтоне планировали сокращение ядерного арсенала.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила распространить пятую статью НАТО о коллективной обороне на Украину без ее участия в альянсе.

До этого стало известно, что в Евросоюзе разработали план по защите неба Украины от российских ракетных атак. Планируется, что программа «Небесный щит» позволит отправить на Украину 120 истребителей, которые будут патрулировать территорию страны на отдалении от линии боевого соприкосновения.

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