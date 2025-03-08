В Дагестане рассказали о службе в зоне СВО 11 родственников

RT: 11 членов одной семьи из Дагестана отправились в зону проведения СВО

Более 10 родственников из одной семьи отправились в зону проведения спецоперации (СВО). Об этом пишет RT со ссылкой на родственницу бойцов, жительницу Дагестана Нурсият Гаджибекову.

Женщина, которая помогает отправлять гуманитарную помощь, рассказала, что пятеро членов ее семьи служат в спецподразделениях, данные об их деятельности секретны.

Жительница региона сообщила об остальных родственниках. Первым в зону боевых действий осенью 2022 года поехал Тимур. За время службы он спас нескольких сослуживцев, был награжден орденом Мужества, но погиб в 2024 году во время атаки дрона. Его мать Заира также отправилась в зону СВО и служит в военном госпитале.

Сын Нурсият — Рашид — в 2024 году получил медаль «За отвагу». Тетя бойца Малика служит прапорщиком, фельдшер-лаборантом. Сетра Рашида, Марият, также помогает в госпитале. Как отметила Гаджибекова, в зоне СВО побывали 11 человек из одной семьи.

Ранее сообщалось, что участник СВО из Дагестана 21 день оборонял блиндаж.