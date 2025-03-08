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18:56, 8 марта 2025Спорт

ЦСКА вырвал победу над «Химками» в матче РПЛ

ЦСКА победил «Химки» со счетом 1:0 в матче РПЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Московский ЦСКА одержал победу над подмосковными «Химками» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На третьей добавленной ко второму тайму минуте единственный мяч забил защитник Виллиан Роша и вырвал победу для ЦСКА.

Таким образом, «Краснодар» остается лидером РПЛ, набрав 43 очка после 20 матчей. ЦСКА располагается на шестом месте, имея в активе 35 очков. «Химки» занимают 12-е место с 19 очками.

В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет с тольяттинским «Акроном» 16 марта. «Химки» днем ранее примут грозненский «Ахмат».

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