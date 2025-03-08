Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:43, 8 марта 2025Мир

В Британии заявили о желании Макрона превратить Европу во французскую империю

Аналитик Меркурис: Макрон хочет поднять волну истерии в Европе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Pedro Nunes / Reuters

Французский президент Эммануэль Макрон хочет поднять волну истерии в Европе. Политик планирует занять место лидера и диктовать свои условия, высказал мнение британский аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале Duran.

«Макрон пытается поднять волну истерии, паники и сумасшествия в Европе, чтобы продвинуть свой план, согласно которому Франция с ним во главе станет лидером Европы», — подчеркнул эксперт.

По мнению Меркуриса, за высказываниями Макрона о российской угрозе скрывается страх Парижа перед усилением Германии в процессе перевооружения. Политик хочет превратить Европу в некое подобие французской империи, и он хочет сделать это как можно быстрее, «пока Германия не завершила перевооружение», резюмировал аналитик.

Ранее сенатор Сергей Перминов высказал мнение, что риторика Эммануэля Макрона, враждебно настроенная против России, является следствием незакрытого исторического гештальта. По словам сенатора, руководителям стран Европы нужно вспоминать основы дипломатического этикета и начинать диалог в другой тональности.

До этого планы Макрона по использованию ядерного арсенала страны для защиты Европы назвали авантюрой.

    Обсудить
    Последние новости

    «На грани срыва». В США заявили о возможном выводе ВСУ из Курской области в течение двух недель

    В Катаре предупредили о последствиях американских санкций для доллара

    В Британии заявили о желании Макрона превратить Европу во французскую империю

    Появились подробности о смерти звезды «Супермена» и его жены

    Российские военные укрыли на своей базе спасающихся от казней сирийцев

    В ЛНР сообщили об улучшении позиций Армии России в Часовом Яре

    На Украине узнали о прибытии наемников из Франции под видом волонтеров

    Военкор сообщил о наращивании огневого контроля ВС России вокруг Суджи

    Трамп высказался о законопроектах о криптовалютах в США

    Момент водружения флага России в Николаевке попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше