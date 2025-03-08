В Британии заявили о желании Макрона превратить Европу во французскую империю

Аналитик Меркурис: Макрон хочет поднять волну истерии в Европе

Французский президент Эммануэль Макрон хочет поднять волну истерии в Европе. Политик планирует занять место лидера и диктовать свои условия, высказал мнение британский аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале Duran.

«Макрон пытается поднять волну истерии, паники и сумасшествия в Европе, чтобы продвинуть свой план, согласно которому Франция с ним во главе станет лидером Европы», — подчеркнул эксперт.

По мнению Меркуриса, за высказываниями Макрона о российской угрозе скрывается страх Парижа перед усилением Германии в процессе перевооружения. Политик хочет превратить Европу в некое подобие французской империи, и он хочет сделать это как можно быстрее, «пока Германия не завершила перевооружение», резюмировал аналитик.

Ранее сенатор Сергей Перминов высказал мнение, что риторика Эммануэля Макрона, враждебно настроенная против России, является следствием незакрытого исторического гештальта. По словам сенатора, руководителям стран Европы нужно вспоминать основы дипломатического этикета и начинать диалог в другой тональности.

До этого планы Макрона по использованию ядерного арсенала страны для защиты Европы назвали авантюрой.