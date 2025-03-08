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12:43, 8 марта 2025Мир

В Конго обещали дать миллионы долларов за поимку главы повстанцев

В Конго объявили награду в пять миллионов долларов за поимку главы повстанцев
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Arlette Bashizi / Reuters

Руководство Демократической республики (ДР) Конго объявило награду в пять миллионов долларов за поимку главы местных повстанцев. Об этом пишет 7sur7 со ссылкой на министерство юстиции страны.

Речь идет о главе движения восставших «Альянс реки Конго» Корнея Нангаа. В январе он и его движение захватили местный аэропорт и начали боевые действия в стране.

«Министр юстиции… объявил награду в размере пять миллионов долларов тому, кто поможет арестовать осужденных Корнея Нангаа», — пишет новостной портал.

Сообщается, что речь идет о награде за информацию о его местоположении. Цель — задержать Нангуу и его сторонников.

Ранее стало известно, что США обсуждают возможность заключения соглашения о добыче редкоземельных металлов в ДР Конго. «ДРК располагает значительной долей критически важных ресурсов, необходимых для современных технологий. США открыты для обсуждения соглашений в этой сфере», — сообщал Financial Times со ссылкой на источники в Госдепартаменте США.

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