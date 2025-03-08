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15:50, 8 марта 2025Бывший СССР

В Раде предложили США выгнать Зеленского из Вашингтона при одном условии

Дубинский предложил США выгнать Зеленского из Вашингтона при отсутствии костюма
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Властям США стоит выгнать Владимира Зеленского из Вашингтона в случае отсутствия у него костюма на следующей встрече. Об этом заявил в Telegram-канале депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Хочу предложить нашим американским партнерам — в следующий раз, когда Зеленский прилетит в Вашингтон, если будет не в костюме с галстуком, то сразу загонять обратно в самолет, и домой. Пусть еще подумает над своим поведением и внешним видом», — написал парламентарий.

28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом в лонгсливе, брюках и кроссовках черного цвета. В то же время американский лидер был одет в костюм в сочетании с ярко-красным галстуком.

Позднее дизайнер Зеленского прокомментировала скандальный образ политика на встрече с Трампом. По ее словам, украинский лидер таким образом выражает солидарность с народом.

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