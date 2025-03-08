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13:10, 8 марта 2025Экономика

В Санкт-Петербурге устроили охоту на российский флаг

В Санкт-Петербурге 43-летний безработный украл флаг России у здания суда
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Санкт-Петербурге 43-летний безработный житель Московского района устроил охоту на российский флаг. Об инциденте сообщает издание «Фонтанка».

Нарушитель снял триколор у здания суда, расположенного по адресу: Новоизмайловский проспект, дом 67, корпус 2. Там находятся участки мировых судей. Пропажу в итоге заметил один из приставов, который отследил действия злоумышленника по камерам видеонаблюдения.

В результате сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать нарушителя «горячим следам». Выяснилось, что злоумышленник проживает в соседнем с местом кражи доме. Задержанный оказался в прошлом судимым за хулиганство. В отношении него был составлен административный протокол о мелком хищении. Детали возможного наказания за подобное нарушение не раскрываются.

Ранее сотрудники Института социально-экономического анализа и программ развития обратились к главе Центробанка (ЦБ) Эльвире Набиуллиной с призывом вернуться российский флаг на купюры. В организации отметили, что триколор является одним из главных государственных символов страны. Отсутствие флага на купюрах вызвало у сотрудников института озабоченность. Его сотрудники напомнили, что денежные знаки обладают колоссальным потенциалом, так как переходят из рук в руки по всей территории России. Возвращение флага на купюры, по их мнению, поспособствует развитию «патриотического самосознания граждан».

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