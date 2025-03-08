Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:24, 8 марта 2025Бывший СССР

В Верховной Раде прокомментировали последние действия Зеленского

Дубинский: Зеленский лишился помощи США и вынужден пойти на переговоры
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Nicolas Maeterlinck / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и глава офиса президента Андрей Ермак за две недели лишились помощи США и были вынуждены пойти на переговоры. Последние действия украинских политиков прокомментировал депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, Зеленский «послал министра финансов с соглашением, которое сам предложил», отказался подписывать договора без гарантий безопасности, «получил пинок под зад» в Белом доме, после чего лишился военной помощи от США и американских разведданных.

Далее, по словам Дубинского, Зеленский и Ермак были вынуждены согласиться на поездку в Саудовскую Аравию на мирные переговоры.

«Ну, вот и разубедите меня в том, что они (дураки)», — резюмировал Дубинский.

Ранее Дубинский заявил, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак предупредил своих заместителей об отсутствии возможности предоставить им гарантии в ближайшем будущем. По мнению депутата, в Киеве идет подготовка к ослаблению конструкции власти.

    Обсудить
    Последние новости

    В США сообщили о новом условии России на переговорах по Украине

    Трамп назвал условия защиты стран-членов НАТО

    Танкер и контейнеровоз столкнулись у берегов Стамбула

    В Верховной Раде указали на способность Китая обрушить фронт ВСУ

    В Верховной Раде прокомментировали последние действия Зеленского

    Стало известно об ударе по инфраструктуре Одессы

    В Польше захотели увеличить национальную армию

    На Украине пожалели об отказе от предложения Лукашенко по переговорам

    Сторонники Трампа призвали восстановить военную помощь Украине

    В Европе захотели помочь Киеву при отключении Starlink

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше