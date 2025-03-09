Эксперт заявил о нехватке у Киева разведданных для ведения боевых действий

Аналитик Гади: ВСУ не могут поражать многие цели из-за нехватки разведданных США

Оставшись без большей части разведданных от США, Украина оказалась в уязвимом положении — нехватка информации не позволяет Вооруженным силам Украины (ВСУ) поражать многие цели. Об этом заявил старший научный сотрудник Института международных стратегических исследований в Лондоне и Центра новой американской безопасности в Вашингтоне Франц-Штефан Гади, его цитирует РИА Новости.

«Это [данные в режиме реального времени] необходимо, например, для поражения движущихся целей. Многие цели защищены мобильной противовоздушной обороной. Для ее нейтрализации была важна поддержка американцев», — считает эксперт.

Гади отмечает, что европейские спутники гораздо хуже американских — например, они уступают по скорости работы и качеству передаваемого изображения. Это означает, что Европа не сможет заменить США в этом плане, резюмировал аналитик.

Ранее США перестали делиться с Украиной разведданными для ударов по России. Позднее стало известно, что Вашингтон продолжает передавать Киеву информацию, однако делает это в ограниченном режиме.