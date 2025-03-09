Иран допустил переговоры по своей ядерной программе и поставил одно условие

Тегеран допускает проведение переговоров по своей ядерной программе, однако отказывается обсуждать полное ее закрытие. Об этом сообщила миссия Ирана при ООН, передает ТАСС.
«Если целью [переговоров] будет ликвидация мирной ядерной программы Ирана (…), то подобные переговоры никогда не состоятся», — заявили в представительстве Исламской Республики во всемирной организации.
Ранее верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи заявил, что Иран не будет вести переговоры с США, так как Вашингтон заботят только собственные интересы. По его словам, Тегеран не собирается оправдывать ожидания Соединенных Штатов.