Иран допустил переговоры по своей ядерной программе и поставил одно условие

Иран допустил переговоры по своей ядерной программе, но отказался ее закрывать

Тегеран допускает проведение переговоров по своей ядерной программе, однако отказывается обсуждать полное ее закрытие. Об этом сообщила миссия Ирана при ООН, передает ТАСС.

«Если целью [переговоров] будет ликвидация мирной ядерной программы Ирана (…), то подобные переговоры никогда не состоятся», — заявили в представительстве Исламской Республики во всемирной организации.

Ранее верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи заявил, что Иран не будет вести переговоры с США, так как Вашингтон заботят только собственные интересы. По его словам, Тегеран не собирается оправдывать ожидания Соединенных Штатов.