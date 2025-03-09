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19:23, 9 марта 2025Мир

Иран допустил переговоры по своей ядерной программе и поставил одно условие

Иран допустил переговоры по своей ядерной программе, но отказался ее закрывать
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vahid Salemi / AP

Тегеран допускает проведение переговоров по своей ядерной программе, однако отказывается обсуждать полное ее закрытие. Об этом сообщила миссия Ирана при ООН, передает ТАСС.

«Если целью [переговоров] будет ликвидация мирной ядерной программы Ирана (…), то подобные переговоры никогда не состоятся», — заявили в представительстве Исламской Республики во всемирной организации.

Ранее верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи заявил, что Иран не будет вести переговоры с США, так как Вашингтон заботят только собственные интересы. По его словам, Тегеран не собирается оправдывать ожидания Соединенных Штатов.

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