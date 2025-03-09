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17:36, 9 марта 2025Спорт

Кержаков отреагировал на побитие Дзюбой его рекорда по голам

Кержаков заявил, что спокойно относится к тому, что Дзюба побил его рекорд
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Бывший форвард «Зенита» и сборной России по футболу Александр Кержаков отреагировал на побитие нападающим «Акрона» Артемом Дзюбой его рекорда по количеству голов в профессиональной карьере. Его слова приводит «Чемпионат».

«Спокойно отношусь к рекорду Дзюбы. Молодец!» — заявил Кержаков, добавив, что не следил за погоней Дзюбы, потому что наблюдал за своим сыном на турнире.

Ранее 9 марта Дзюба забил 234-й гол в карьере, поразив ворота «Крыльев Советов» в матче чемпионата страны, и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Он обошел по этому показателю завершившего карьеру Кержакова, на счету которого 233 забитых мяча.

Дзюба забил 108 мячей за петербургский «Зенит», 38 — за московский «Спартак», 20 — за «Ростов», 14 — за томскую «Томь», 12 — за столичный «Локомотив», 6 — за тульский «Арсенал», 5 — за «Акрон», и 1 — за турецкий «Адана Демирспор». Еще 30 голов он забил в составе сборной России.

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