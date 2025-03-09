Киев накануне переговоров с США заявил о намерении продолжать конфликт

WSJ: Украина перед переговорами с США заявила о намерении продолжать конфликт

Украина в преддверии переговоров с США в Саудовской Аравии по урегулированию конфликта заявила о намерении и далее продолжать боевые действия. О планах Киева написала американская газета The Wall Street Journal.

Газета напомнила, что высокопоставленные представители США встретятся в Саудовской Аравии с украинскими коллегами, чтобы подготовить почву для возможных мирных переговоров между Украиной и Россией.

Встреча, полагает издание, повысит вероятность того, что пауза в оказании помощи Украине может скоро закончиться. «Что бы ни случилось, лидеры в Киеве заявили, что Украина продолжит борьбу», — заключает WSJ.

Ранее МИД Саудовской Аравии заявил, что представители США и Украины проведут переговоры по урегулированию конфликта на следующей неделе в городе Джидда. Королевство, уточнили в ведомстве, продолжает прилагать усилия по достижению прочного мира.