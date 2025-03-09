Москвич потерял полмиллиона рублей в попытке купить криптовалюту

Москвич потерял 500 тысяч рублей, пытаясь купить криптовалюту на Bybit

Житель Москвы обратился в полицию после того, как лишился полмиллиона рублей, пытаясь купить криптовалюту в приложении Bybit. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, 6 марта в полицию обратился 39-летний житель столицы, который рассказал, что потерял полмиллиона рублей, пытаясь купить криптовалюту. «По предварительным данным, мужчина пытался купить криптовалюту на 500 тысяч рублей в приложении биржи Bybit. Деньги он перевел продавцу», — заявили в правоохранительных органах.

Однако, по словам потерпевшего, после перевода продавец пропал вместе с деньгами. Сейчас по данному факту проводится проверка.

21 февраля произошла крупнейшая в истории кража криптовалют. Хакеры сумели подменить пользовательский интерфейс и раскидали криптовалюту Ethereum по разным кошелькам. Генеральный директор биржи Бен Чжоу отметил, что биржа взяла промежуточные кредиты у партнеров и обеспечила около 80 процентов финансирования, необходимого для покрытия убытков.

Bybit объявила награду за поимку ограбивших ее хакеров.