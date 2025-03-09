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13:22, 9 марта 2025Спорт

Овечкин сфотографировался с семьей и трофеями

Капитан «Вашингтона» Овечкин провел фотосессию с семьей и трофеями
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @nastyashubskaya

Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин провел фотосессию с семьей и трофеями. Кадры опубликовала жена игрока Анастасия Шубская в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Овечкин сфотографировался с супругой, сыновьями Сергеем и Ильей, и со своими наградами. Дети также позировали с табличками с надписью GR8 («Великая восьмерка», прозвище россиянина в НХЛ — прим. «Ленты.ру»).

Овечкин довел общее количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 885. Россиянин сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах до девяти.

Вместе с «Вашингтоном» Овечкин в 2018 году выиграл Кубок Стэнли. Кроме того, форвард — трехкратный чемпион мира в составе сборной России (2008, 2012, 2014).

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