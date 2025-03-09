Принц Люксембурга умер в 22 года из-за редкой болезни

Принц Люксембурга Фредерик умер в 22 года из-за редкого заболевания

Принц Люксембурга Фредерик умер в 22 года из-за редкого генетического заболевания. Об этом со ссылкой на заявление родителей принца сообщает портал TMZ.

Утверждается, что Фредерик скончался 1 марта. В последние дни своей жизни он едва мог говорить, однако принц, по словам родителей, до последней минуты жизни «сохранял чувство юмора и безграничное сострадание».

Фредерик страдал от редкой болезни POLG — митохондриального заболевания, связанного с нарушением обмена веществ. Такой диагноз ему поставили еще в 14 лет.

Ранее в возрасте 85 лет скончался принц Греческий и Датский Михаил, известный как историк и писатель под псевдонимом Мишель Де Грес (Michel de Grèce). Он был единственным членом греческой королевской семьи, который не покинул Грецию после инцидента 13 декабря 1967 года, когда король Константин пытался свергнуть хунту.