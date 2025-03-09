Подпольщик Лебедев: Не более 10-20 % украинской молодежи готовы пойти в ВСУ

Пророссийское подполье опросило украинцев о готовности молодежи воевать за Вооруженные силы Украины. По словам координатора подполья Сергея Лебедева, отправиться служить готовы не более 10-20 процентов граждан в возрасте 18 лет, передает РИА Новости.

Одессит рассказал подпольщику, что большая часть молодых людей будет прятаться или окажет сопротивление военкомам. Кроме того, очень многих подростков 15-16 лет родители уже вывезли с территории республики.

Житель Запорожья считает, что молодежь пойдет воевать от безденежья и безысходности, таковых не более 20 процентов.

Украинка из Сум отметила, что уже вывезла детей в Россию, опасаясь, что начнут призывать молодых. «Многие родители вывезли детей кто куда. В городе мужиков мало, хотя богатые как ходили, так и ходят. Подделали себе документы, наверное, какие-то», — добавила женщина.

Житель Николаева сообщил, что юноши в основном прячутся от мобилизации, по его мнению, на обещанные властями выплаты и условия для заключивших контракт с ВСУ в возрасте 18-25 лет согласятся немногие.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев прорабатывает выгодные контракты в ВСУ для молодых украинцев в возрасте от 18 до 25 лет. Впоследствии стало известно, что украинцы младше призывного возраста смогут записаться только в боевые подразделения украинской армии.

