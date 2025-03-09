Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:52, 9 марта 2025Бывший СССР

Пророссийское подполье опросило украинцев о готовности молодежи воевать за ВСУ

Подпольщик Лебедев: Не более 10-20 % украинской молодежи готовы пойти в ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Пророссийское подполье опросило украинцев о готовности молодежи воевать за Вооруженные силы Украины. По словам координатора подполья Сергея Лебедева, отправиться служить готовы не более 10-20 процентов граждан в возрасте 18 лет, передает РИА Новости.

Одессит рассказал подпольщику, что большая часть молодых людей будет прятаться или окажет сопротивление военкомам. Кроме того, очень многих подростков 15-16 лет родители уже вывезли с территории республики.

Житель Запорожья считает, что молодежь пойдет воевать от безденежья и безысходности, таковых не более 20 процентов.
Украинка из Сум отметила, что уже вывезла детей в Россию, опасаясь, что начнут призывать молодых. «Многие родители вывезли детей кто куда. В городе мужиков мало, хотя богатые как ходили, так и ходят. Подделали себе документы, наверное, какие-то», — добавила женщина.

Житель Николаева сообщил, что юноши в основном прячутся от мобилизации, по его мнению, на обещанные властями выплаты и условия для заключивших контракт с ВСУ в возрасте 18-25 лет согласятся немногие.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев прорабатывает выгодные контракты в ВСУ для молодых украинцев в возрасте от 18 до 25 лет. Впоследствии стало известно, что украинцы младше призывного возраста смогут записаться только в боевые подразделения украинской армии.

    Обсудить
    Последние новости

    Военблогер рассказал о продолжавшихся всю ночь боях в Судже

    Майнинговые машинки загорелись на балконе многоэтажки в российском городе

    Раскрыты причины страданий россиян во время путешествий

    Маск оценил преследование проукраинскими активистами Вэнса с маленькой дочерью

    Россиянин Анкалаев прокомментировал победу над бразильцем Перейрой в чемпионском бою в UFC

    Россия увеличила поставки одной продукции в США

    Россиянин Ничушкин оформил хет-трик в матче НХЛ

    Европейцы начали вывозить с Украины секретные документы о советских разработках

    Россиянам рассказали о длинных выходных в мае и июне

    Россиянин Анкалаев победил бразильца Перейру и стал чемпионом UFC в полутяжелом весе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше