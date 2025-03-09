Путин объяснил свою эмоциональность на встрече с матерями

Владимир Путин назвал встречу с матерями и вдовами участников СВО трогательной

Президент России Владимир Путин объяснил свою эмоциональность на встрече с матерями и вдовами участников специальной военной операции (СВО). Соответствующую информацию публикует Telegram-канал журналиста Павла Зарубина.

Глава государства посетил Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей в Москве, где встретился с женщинами-участницами и ветеранами СВО, а также родственниками военных.

После рассказа матери погибшего бойца о его подвиге президент отметил его героизм и признался, что ему трудно комментировать. При этом он назвал данную встречу очень трогательной. «Я едва сдержался. Но мне нельзя», — заявил он после встречи.

Ранее в марте Путин поздравил народную артистку России Ларису Голубкину с юбилеем. Президент подчеркнул артистизм и обаяние звезды.