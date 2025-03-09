Владимир Путин поздравил народную артистку России Ларису Голубкину с 85-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил народную артистку России Ларису Голубкину с юбилеем. Соответствующая информация появилась на сайте Кремля.

Глава страны отметил артистизм и обаяние Голубкиной. При этом он пожелал 85-летней знаменитости здоровья, бодрости духа и всего самого доброго.

«Вы в полной мере реализовали свой творческий потенциал и в кино, и на эстраде, и на сцене родного для вас Центрального академического театра Российской армии. Миллионы ценителей искусства в нашей стране искренне восхищаются вашим самобытным и щедрым талантом, неподражаемым артистизмом и обаянием, прекрасными вокальными данными», — высказался Путин.

Ранее 8 марта Путин обратился к россиянкам. По словам главы государства, в России тепло и искренне относятся к данному празднику.