Россиянам назвали самые популярные способы кражи аккаунтов в Telegram

IT-эксперт Титаренко: Мошенники рассылают фишинговые ссылки под видом подарка

Мошенники заманивают россиян на фишинговые ресурсы обещаниями подарить платную подписку Telegram Premium. Об этом и других самых популярных способах обмана пользователей мессенджера в разговоре с «Лентой.ру» предупредил специалист группы экспертизы мобильных устройств PT ESC, Positive Technologies Виталий Титаренко.

Одной из распространенных мошеннических схем IT-эксперт назвал рассылку фишинговых ссылок под видом подарка. «Пользователю поступает сообщение о том, что ему подарили премиум-подписку, но для ее активации необходимо перейти по ссылке и подтвердить номер телефона», — рассказал Титаренко. Для этого жертву просят предоставить код подтверждения для входа в учетную запись. Если человек назовет его, то злоумышленники получат доступ к его аккаунту.

Также эксперт сообщил, что мошенники могут присылать в Telegram сообщения с просьбой о помощи в голосовании. Как правило, сообщения такого рода приходят от людей из списка контактов пользователя. В результате злоумышленники могут либо заразить устройство человека вредоносным файлом, либо украсть его аккаунт в мессенджере.

«Еще одной схемой является выпуск дубликата сим-карты с целью получения кода доступа для входа в учетную запись. В данной ситуации злоумышленник по доверенности (либо используя связи с недобросовестными работниками оператора сотовой связи) осуществляет перевыпуск сим-карты абонента», — заявил Титаренко. С помощью сим-карты злоумышленник может авторизоваться в мобильном приложении мессенджера и получить доступ к учетной записи жертвы.

Ранее сообщалось, что аферисты начали имитировать взлом аккаунта в Telegram для обмана россиян. Согласно этой схеме, пользователю приходит уведомление о том, что кто-то получил доступ к его сообщениям и другой личной информации.