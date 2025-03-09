Сидящая на крыше балкона «обезьяна» вызвала переполох среди жителей центра Москвы

Москвичи приняли развевающийся на ветру пакет за сбежавшую из зоопарка обезьяну

В центре Москвы приняли развевающийся на ветру пакет за сбежавшую из зоопарка обезьяну. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Москвичи, проживающие неподалеку от Московского зоопарка, увидели на крыше одного из балконов многоэтажного дома нечто, напоминающее сидящую обезьяну, и подумали, что примат сбежал из вольера и забрался на здание. Это открытие вызвало переполох среди жителей центра столицы, и они позвонили в службу экстренного реагирования.

Спасатели приехали на место со специальными приспособлениями для отлова приматов. Однако, когда они забрались на крышу и изучили балкон с близкого расстояния, вместо обезьяны обнаружили там обычный целлофановый пакет.

Ранее сообщалось, что в Таиланде туристку из Франции обокрала обезьяна. Примат украл у женщины смартфон и некоторое время изучал его. Как выяснилось, обезьяна сумела открыть фронтальную камеру и нажать на кнопку съемки, а затем переключить объектив и записать то, что происходило вокруг.