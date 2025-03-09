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20:58, 9 марта 2025Из жизни

Сидящая на крыше балкона «обезьяна» вызвала переполох среди жителей центра Москвы

Москвичи приняли развевающийся на ветру пакет за сбежавшую из зоопарка обезьяну
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

В центре Москвы приняли развевающийся на ветру пакет за сбежавшую из зоопарка обезьяну. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Москвичи, проживающие неподалеку от Московского зоопарка, увидели на крыше одного из балконов многоэтажного дома нечто, напоминающее сидящую обезьяну, и подумали, что примат сбежал из вольера и забрался на здание. Это открытие вызвало переполох среди жителей центра столицы, и они позвонили в службу экстренного реагирования.

Спасатели приехали на место со специальными приспособлениями для отлова приматов. Однако, когда они забрались на крышу и изучили балкон с близкого расстояния, вместо обезьяны обнаружили там обычный целлофановый пакет.

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Ранее сообщалось, что в Таиланде туристку из Франции обокрала обезьяна. Примат украл у женщины смартфон и некоторое время изучал его. Как выяснилось, обезьяна сумела открыть фронтальную камеру и нажать на кнопку съемки, а затем переключить объектив и записать то, что происходило вокруг.

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