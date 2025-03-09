Сотни пассажиров застряли в аэропорту главного российского курорта богачей

Сотни пассажиров застряли в аэропорту Сочи из-за сильного тумана

Сотни пассажиров российских авиакомпаний застряли в аэропорту Сочи из-за сильного тумана. Об этом пишет портал «Крыша ТурДома».

Самые крупные задержки фиксировались у вылетов из главного отечественного курорта богачей в Москву и Санкт-Петербург. Так, самолет «Уральских авиалиний» планировал отправиться в столицу еще в субботу, 8 марта, в 19:50, однако посадку объявили только в 13:20 воскресенья, 9 марта.

Тем временем самолет другой авиакомпании вылетел в Петербург на 16,5 часа позже графика — рейс перенесли с 21:05 8 марта на 13:25 9-го. Более того, на три-шесть часов позже графика отправились лайнеры в Екатеринбург, Тюмень, Уфу, Минводы и Сургут.

Ранее россиянка бюджетно отдохнула в Сочи и раскрыла траты на поездку. Автор публикации отметила, что давно хотела поехать в Сочи, считающийся главным отечественным курортом богачей.