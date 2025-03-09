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05:41, 9 марта 2025Бывший СССР

Тимошенко обвинила главу немецкой разведки в желании продолжать конфликт на Украине

Тимошенко: Глава разведки ФРГ хочет продолжать конфликт с РФ за счет украинцев
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко. Фото: Alexander Kosarev / Globallookpress.com

Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) обвинила главу немецкой разведки Бруно Каля в желании продолжить конфликт за счет украинцев.

Она процитировала его заявление о том, что если противостояние на Украине завершится раньше 2030 года, «Россия сможет использовать свои ресурсы для агрессии против Европы раньше, чем ожидалось».

Тимошенко отметила, что Каль подтвердил то, во что Киев не хотел верить. «Ценой самого существования Украины и ценой жизней сотен тысяч украинцев кто-то решил заплатить за «истощение» России ради безопасности в Европе? Не думала, что об этом решатся сказать столь официально и открыто», — написала политик.

Она призвала к немедленному завершению конфликта «на максимально справедливых условиях».

Ранее Каль заявил, что Россия собирается проверить на прочность единство Запада. По его утверждению, Москва якобы рассматривает возможность «проверки надежности 5-й статьи НАТО» о взаимопомощи и взаимной обороне.

6 марта издание Politico сообщило, что команда президента США Дональда Трампа тайно связалась с Юлией Тимошенко и окружением экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Сообщается, что политики заинтересованы в смещении президента Украины Владимира Зеленского.

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