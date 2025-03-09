Трамп заявил об ожидании подписания сделки по редкоземельным металлам с Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что все еще ждет подписания сделки по редкоземельным металлам Украины. Об этом он сообщил в беседе с Fox News.
Он подтвердил, что ожидает возвращения президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом после перепалки с ним. «Да, я так думаю», — сказал Трамп в ответ на соответствующий вопрос.
28 февраля Зеленский приехал на встречу с Трампом в Белом доме. Общение политиков превратилось в перепалку. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, и украинский лидер досрочно покинул Белый дом.
Ранее официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что представители Киева и Вашингтона могут подписать сделку по редкоземельным металлам в Саудовской Аравии в начале следующей недели.