Уничтожение бежавшей из Суджи колонны ВСУ попало на видео

Минобороны России заявило об уничтожении колонны ВСУ, бежавшей из Суджи

Пытавшаяся бежать из Суджи колонна военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала под удары российских операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Видео уничтожения техники противника опубликовано в Telegram-канале Министерства обороны России.

«Спасающиеся бегством из населенного пункта Суджа Курской области украинские боевики и их техника уничтожены операторами БПЛА центра "Рубикон"», — говорится в публикации.

Ранее 9 марта сообщалось, что в Судже полторы тысячи украинских солдат попали в огневой мешок.