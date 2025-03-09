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18:53, 9 марта 2025Россия

Уничтожение бежавшей из Суджи колонны ВСУ попало на видео

Минобороны России заявило об уничтожении колонны ВСУ, бежавшей из Суджи
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Пытавшаяся бежать из Суджи колонна военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала под удары российских операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Видео уничтожения техники противника опубликовано в Telegram-канале Министерства обороны России.

«Спасающиеся бегством из населенного пункта Суджа Курской области украинские боевики и их техника уничтожены операторами БПЛА центра "Рубикон"», — говорится в публикации.

Ранее 9 марта сообщалось, что в Судже полторы тысячи украинских солдат попали в огневой мешок.

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