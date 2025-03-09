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10:44, 9 марта 2025Бывший СССР

В Госдуме назвали вызовом попытку Украины атаковать Крымский мост

Депутат Шеремет: Агрессия ВСУ на Крымский мост будет воспринята как вызов
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал вызовом потенциальную попытку Украины атаковать Крымский мост. Его цитирует РИА Новости.

Главнокомандующий военно-морских сил (ВМС) Украины Алексей Неижпапа (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью газете Guardian заявил, что Киев намерен предпринять третью попытку разрушить Крымский мост через Керченский пролив. В беседе с журналистами он подчеркнул, что «Бог любит троицу».

По мнению Шеремета, киевский режим предает и разрушает свою страну, а также пытается сделать это с Россией. «Как говорится горбатого могила исправит, а упрямого — дубина. Поэтому их агрессия на так раздражающую их современную российскую инфраструктуру будет воспринята как вызов и полный отказ от мирной линии продвигаемой США», — заявил депутат.

В случае попытки атаковать Крымский мост, продолжил Шеремет, ответная реакция со стороны России будет оперативной и разрушительной. Прежде всего, добавил он, Россия после атаки Крымского моста может ударить по объектам с критической инфраструктурой, обеспечивающей работу и безопасность центральных отраслей экономики и военно-промышленного комплекса. Подобное, уверен депутат, предполагает безальтернативное завершение существования Украины как государства. «Так что не советую киевскому режиму играть с огнем», — заключил он.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ВСУ могут вновь попытаться ударить по Крымскому мосту на фоне переговоров Москвы и Вашингтона. По его словам, Киев испытывает ненависть к Крыму и Севастополю, так как именно эти территории первыми выступили против украинской власти.

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