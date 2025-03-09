Депутат Шеремет: Агрессия ВСУ на Крымский мост будет воспринята как вызов

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал вызовом потенциальную попытку Украины атаковать Крымский мост. Его цитирует РИА Новости.

Главнокомандующий военно-морских сил (ВМС) Украины Алексей Неижпапа (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью газете Guardian заявил, что Киев намерен предпринять третью попытку разрушить Крымский мост через Керченский пролив. В беседе с журналистами он подчеркнул, что «Бог любит троицу».

По мнению Шеремета, киевский режим предает и разрушает свою страну, а также пытается сделать это с Россией. «Как говорится горбатого могила исправит, а упрямого — дубина. Поэтому их агрессия на так раздражающую их современную российскую инфраструктуру будет воспринята как вызов и полный отказ от мирной линии продвигаемой США», — заявил депутат.

В случае попытки атаковать Крымский мост, продолжил Шеремет, ответная реакция со стороны России будет оперативной и разрушительной. Прежде всего, добавил он, Россия после атаки Крымского моста может ударить по объектам с критической инфраструктурой, обеспечивающей работу и безопасность центральных отраслей экономики и военно-промышленного комплекса. Подобное, уверен депутат, предполагает безальтернативное завершение существования Украины как государства. «Так что не советую киевскому режиму играть с огнем», — заключил он.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ВСУ могут вновь попытаться ударить по Крымскому мосту на фоне переговоров Москвы и Вашингтона. По его словам, Киев испытывает ненависть к Крыму и Севастополю, так как именно эти территории первыми выступили против украинской власти.