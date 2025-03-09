В Казахстане обнаружили более 30 схронов оружия и боеприпасов

В Казахстане за три дня обнаружили более 30 схронов оружия и боеприпасов

В Казахстане за три дня обнаружили более 30 схронов оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики в Telegram.

Отмечается, что в ходе трехдневной операции казахстанские правоохранители нашли тайники, в которых оказались 360 единиц различного огнестрельного оружия, 12 гранат и более трех тысяч боеприпасов.

«В числе изъятого оружия семь единиц числились похищенными, из которых четыре похищены в ходе январских событий. Кроме того, полицейскими изъято шесть единиц ранее утерянного и принято от граждан 14 единиц добровольно сданного оружия», — заявил начальник департамента криминальной полиции МВД Казахстана Канат Нурмагамбетов.

Кроме того, во время оперативных мероприятий эксперты выявили более 120 фактов незаконного хранения и ношения огнестрельного оружия. Уточняется, что 200 правонарушителей привлекли к административной ответственности.

В сентябре 2024 в Казахстане нашли схрон оружия по маршруту следования президента.