Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:46, 9 марта 2025Бывший СССР

В Казахстане обнаружили более 30 схронов оружия и боеприпасов

В Казахстане за три дня обнаружили более 30 схронов оружия и боеприпасов
Екатерина Ештокина

Фото: AP

В Казахстане за три дня обнаружили более 30 схронов оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики в Telegram.

Отмечается, что в ходе трехдневной операции казахстанские правоохранители нашли тайники, в которых оказались 360 единиц различного огнестрельного оружия, 12 гранат и более трех тысяч боеприпасов.

«В числе изъятого оружия семь единиц числились похищенными, из которых четыре похищены в ходе январских событий. Кроме того, полицейскими изъято шесть единиц ранее утерянного и принято от граждан 14 единиц добровольно сданного оружия», — заявил начальник департамента криминальной полиции МВД Казахстана Канат Нурмагамбетов.

Материалы по теме:
В Казахстане протесты из-за роста цен на газ переросли в беспорядки. Уступки властей не устроили митингующих
В Казахстане протесты из-за роста цен на газ переросли в беспорядки.Уступки властей не устроили митингующих
4 января 2022
В Казахстане продолжаются массовые протесты. После отставки правительства митингующие потребовали смены власти в стране
В Казахстане продолжаются массовые протесты.После отставки правительства митингующие потребовали смены власти в стране
5 января 2022

Кроме того, во время оперативных мероприятий эксперты выявили более 120 фактов незаконного хранения и ношения огнестрельного оружия. Уточняется, что 200 правонарушителей привлекли к административной ответственности.

В сентябре 2024 в Казахстане нашли схрон оружия по маршруту следования президента.

    Обсудить
    Последние новости

    Военблогер рассказал о продолжавшихся всю ночь боях в Судже

    В Казахстане обнаружили более 30 схронов оружия и боеприпасов

    Грудь Алеси Кафельниковой высмеяли в сети со словами «к чему эти мячики»

    «Зенит» выступил с обращением после удаления игрока команды за оскорбительный жест

    Историк развеял расхожий миф о российском правителе. Почему ему приписывали чужие слова?

    Женщинам объяснили причины набора веса после 40 лет

    Глава ОКР и Минспорта счел глупостью международные хоккейные турниры без россиян

    После погромов в Коркино цыгане выставили на продажу особняки с живописными интерьерами

    Защита Митрошиной попросит суд отправить ее под домашний арест

    Путин поздравил народную артистку России Ларису Голубкину с юбилеем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше