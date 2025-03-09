В Красноярском крае женщина устроила скандал врачам и открыла стрельбу у больницы

43-летняя жительница Минусинска открыла стрельбу у больницы после угроз врачам

В Красноярском крае сотрудники полиции задержали 43-летнюю женщину, которая после скандала и угроз врачам открыла стрельбу у больницы. Информацию об этом опубликовала пресс-служба МВД в официальном Telegram-канале ведомства.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть 8 марта. Сотрудники одной из больниц города Минусинск заявили, что неизвестная женщина в приемном «ведет себя агрессивно и размахивает предметом, похожим на пистолет». Выехавшие на место происшествия представители правоохранительных органов оперативно задержали местную жительницу, находившуюся в нетрезвом состоянии.

В отделении полиции выяснилось, что женщина вместе с гражданским мужем привезла в больницу их общего знакомого для оказания медицинской помощи. Во время оформления пациента она начала вести себя агрессивно и начала размахивать пневматическим пистолетом. Увидев это, сожитель вывел женщину на улицу и попытался забрать оружие, из-за чего раздалось несколько выстрелов. В результате инцидента никто не пострадал.

Полицейские изъяли пневматический пистолет и отправили его на экспертизу. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»), максимальное наказание по которой составляет до пяти лет лишения свободы.

Ранее в городе Ньюарк, штат Нью-Джерси, 14-летний подросток устроил стрельбу, ранив двоих полицейских. Один из них от погиб, еще один находится в критическом состоянии.