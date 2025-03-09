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04:28, 9 марта 2025Мир

В США заявили о постоянном превосходстве России в противостоянии с Украиной

Аналитик Риттер: Москва доминирует в конфликте с Киевом, несмотря на помощь НАТО
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Олег Мороз / Unsplash

Помощь НАТО не позволяет Украине захватить превосходство в конфликте с Украиной. Вооруженные силы Украины (ВСУ) полностью зависят от США и Североатлантического альянса, без них они не смогут выжить, написал в социальной сети X бывший американский разведчик Скотт Ритер.

По мнению аналитика, Украина использовала все возможности Соединенных Штатов и НАТО, однако это не позволило ей начать доминировать на поле боя.

«Это должно стать уроком для тех в Европе, кто предлагает прямое столкновение между НАТО и Россией», — констатировал Риттер.

Он подчеркнул, что конфликт на Украине мог давно завершиться, если бы в него не вмешивался Вашингтон и альянс.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила пятую статью НАТО о коллективной обороне на Украину, не принимая страну в альянс. Таким образом, считает Мелони, можно было бы гарантировать Киеву долгосрочную и эффективную безопасность.

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