В США заявили о постоянном превосходстве России в противостоянии с Украиной

Аналитик Риттер: Москва доминирует в конфликте с Киевом, несмотря на помощь НАТО

Помощь НАТО не позволяет Украине захватить превосходство в конфликте с Украиной. Вооруженные силы Украины (ВСУ) полностью зависят от США и Североатлантического альянса, без них они не смогут выжить, написал в социальной сети X бывший американский разведчик Скотт Ритер.

По мнению аналитика, Украина использовала все возможности Соединенных Штатов и НАТО, однако это не позволило ей начать доминировать на поле боя.

«Это должно стать уроком для тех в Европе, кто предлагает прямое столкновение между НАТО и Россией», — констатировал Риттер.

Он подчеркнул, что конфликт на Украине мог давно завершиться, если бы в него не вмешивался Вашингтон и альянс.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила пятую статью НАТО о коллективной обороне на Украину, не принимая страну в альянс. Таким образом, считает Мелони, можно было бы гарантировать Киеву долгосрочную и эффективную безопасность.

