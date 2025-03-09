ТАСС: На юге ДНР начались бои за село Днепроэнергия

Вооруженные силы (ВС) России начали бои за село Днепроэнергия на юге Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Начались бои за Днепроэнергию на южнодонецком направлении», — подтвердил собеседник агентства.

Источник также добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) спешно оборудуют линию обороны за пределами села.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что российские войска вошли в село Днепроэнергия, расположенное на стыке границ Запорожской и Днепропетровской областей.